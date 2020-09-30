أول تعليق من محمد رمضان عقب الحكم ببراءته

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شارك الفنان محمد رمضان، صورة احتفالا ببراءته من تهمة السب والقذف من قبل الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب محمد رمضان قائلا: "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا".



يذكر أن محكمة الدقي، حمت صباح اليوم ببراءة الفنان محمد رمضان، في قضية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وذلك في تهمة السب والقذف.