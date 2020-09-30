اسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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يعشق الأطفال تناول البرجر والوجبات السريعة، ويطالبون دومًا بالذهاب إلى المطاعم لتناوله في الخارج، اليوم نستعرض معكم اسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل على طريقة اشهر المطاعم.

ولتحضير البرجر في المنزل كل ما عليكي فعلة هو احضار للحم المفروم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع بيضة وبصلة صغيرة مفرومة وفص ثوم مفروم وملعقة صغيرة من الماسترد.

اخلطي البيض مع الماسترد في وعاء واخلطي اللحم مع الثوم والبصل والملح والفلفل جيدا وقلبي المزيج معا

شكلي اللحم بالحجم المرغوب.

سخني القليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة على النار، وضعي البرجر، وقلبي على الجهة الأخرى حتى ينضج، وجهزي العيش وحضري الساندويشات وبالهنا والشفا.

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