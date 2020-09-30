نجم بيراميدز يعود لحسابات الأهلي بعد رحيل فايلر





عاد رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول ببيراميدز، لحسابات مسؤولي النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر.





عودة رجب بكار لحسابات الأهلي





ويخطط مسؤولو النادي الأهلي، لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد.





وكان رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز قد خرج من حسابات الأهلي، فى الفترة الأخيرة، بسبب فايلر الذى كان يرفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن رجب بكار عاد لحسابات الأهلى من جديد، خاصة فى ظل رحيل فايلر، لافتًا إلى إن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك فى عدة اتجاهات من أجل الحصول على خدمات نجم بيراميدز.







