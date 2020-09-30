الإمارات تدعم اتحادات الكرة الآسيوية في مواجهة كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
Advertisements



أعلن اتحاد كرة القدم أنه «في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة (كورونا)، بدأ اتحاد كرة القدم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، التي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص الكشف عن فيروس (كورونا)». 

 

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي: «بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، نسّقت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة، لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية، هي: طاجيكستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، وأوزبكستان»، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانسجاماً مع ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم».

 

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، إن المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا، وتجسداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم العون للبلدان المتضررة، مؤكداً أن العمل الإنساني جزء أصيل من ثقافتنا، ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.


 
 

وأضاف: «الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها، انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاعلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة فايلر.. عُقدة عربية لـ"موسيماني" تُهدد حلم الأهلي الإفريقي

منذ ساعة و نصف

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ حوالي 4 ساعات

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإمارات تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع

تعرف على سر تسميه الشيخ زايد بـ"حكيم العرب"

"رجال صدقوا".. قراءة يومية في سيرة الشيخ زايد على قناتي "أبوظبي" و"الإمارات"

صحيفة تشيد بالجهود الإماراتية في مواجهة فيروس كورونا

الكعبي: مساعدات الإمارات الإنسانية ساهمت في إعادة الأمل للشعوب

الإمارات.. "الاتحاد للطيران" تشغل 106 رحلات مساعدات لـ54 دولة حول العالم

تصويت

الأكثر قراءة
04:31 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

05:00 م

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

03:31 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟