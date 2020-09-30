بترول أسيوط يواجه الفيوم في مواجهة هامة بالقسم الثاني





يسعي الفريق الأسيوطي الي العودة الي الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية، خارج الديار، مع ديروط بدون أهداف، كما خسر الفيوم من بني سويف بهدف دون رد.





يدخل البترول اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 7لقاءت ،أحرز الفريق 20هدف، و21هدف.



بينما يسعي أبناء الفيوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية، للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز العاشر، برصيد28 نقطة، حيث خاض 19مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 7 جولات، أحرز الفريق 15 هدف، وعليه 20هدف.





وكان الفريق الفيومي، قد خسر في الجولة الماضية علي ملعبه من فريق بني سويف بهدف نظيف.





وأنتهت مبارة الدور الأول بين بفوز الفريق الفيومي على النادي البترولي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الأولي



1-بني سويف 41 نقطة

2-البنك الاهلي 39 نقطة

3-الألومنيوم 36 نقطة

4-شبان قنا 32 نقطة

5-بترول أسيوط 28 نقطة

6-سوهاج 26 نقطة

7-المنيا 25 نقطة

8-تليفونات بني سويف 23 نقطة

9-الأعلاميين 19 نقطة

10-الفيوم 18 نقطة

11-ديروط 12 نقطة

12-طهطا 12 نقطة





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط بقيادة المديرالفني محمدعبد السميع، مباراة هامة علي ملعبه أمام فريق نادي الفيوم ، في الثالثة من عصر الخميس، ضمن مباريات الجولة العشرين للمجموعة الأولى بالقسم الثاني.