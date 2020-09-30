أول تعليق من محامي الطيار عقب الحكم ببراءة محمد رمضان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حكمت اليوم محكمة الدقي، ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة السب والقذف الموجهة إليه من قبل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.


وكشف محامي الطيار في تصريحات صحفية، قائلا أن الهدف من وراء القضية ليس سجن محمد رمضان لأنه فنان محبوب إضافة إلى أنه لم يذكر إسم الطيار أشرف أبو اليسر أثناء لقائاته التليفزيونية نهائيا.


وأضاف إلى أنه من المقرر الطعن في الحكم على محمد رمضان بالبراءة، إضافة إلى تهم أخرى منها الإستهزاء، بالطيار والإساءة إليه والتسبب في فصله من مهنته.

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