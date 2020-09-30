محافظ كفرالشيخ يدعوا إلى تمويل مشروعات الطلاب والخريجين

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتجهيز معامل التعليم والتدريب للطلاب في كليتي الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية، واصفا زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء بأنها تاريخية بدأت بحلم وانتهت بعلم مشيدًا بمصانع تدريب الطلاب مثل تصنيع الأعلاف والمعمل المتنقل لتقنية المياه وذلك لربط الصناعة بالزراعة.



ودعا المحافظ، إلى تفعيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتسويق المنتجات الصناعية للطلاب والخريجين كل في مركزه الإداري، مشيرًا إلى تنفيذ بروتوكول جهاز المشروعات لتفعيل التلقيح الصناعي لتحسين سلالات الحيوانات بالتعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري من خلال برنامج مشروعي والبنك الزراعي وصندوق دعم المشروعات الصغيرة وقال أن هناك دعم كبير لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس المجلس، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.







