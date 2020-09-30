رئيس حي غرب الإسكندرية تفتتح مبادرة "100 مليون صحة" بديوان الحي

Advertisements

افتتحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لمكافحة ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والفشل الكلوي بديوان عام حي غرب مع تطبيق الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.



ياتى ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وبالتنسيق مع وزارة الصحة.



تمم بالمبادره الكشف واجراء التحليلات اللازمة للكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنه والاعتلال الكلوي.



هذا وقد نوهت بأهمية المتابعة للكشف المبكر عن الامراض المزمنه وضروره توجه المواطنين لاقرب وحده صحيه بها فاعليات المبادره "ابدا خطوه لصحتك".