10 رسائل بارزة لـ"السيسي" بقمة التنوع البيولوجي في الأمم المتحدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد القاسم
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل هامة خلال مشاركته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا دور مصر في الاهتمام بهذا الملف من أجل حماية الموارد وكذلك توفير فرص عمل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة التنوع البيولوجي:

1- ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيقا الصلة لفقدان التنوع البيولوجى، وأن العالم أمام اختبار حقيقى فى علاقتنا مع الطبيعة.

2- التدهور المضطرد فى التنوع البيولوجى والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الطبيعية بات يحتم علينا التحرك بشكل اكثر تنسيقا وفاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد دولنا.

3- مصر حرصت على دعم جهود القارة الافريقية فى الحافظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت مصر فى شرم الشيخ اجتماعا افريقيا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.

4- هناك مسؤولية مشتركة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، وهناك تفاوت فى القدرات بين الدول المتقدمة.

5- إدراكا منا بأهمية التنوع البيولوجى وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة.

6- مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة، ومؤتمر الأطراف الرابع عشر فى شرم الشيخ عام 2018 إطلاق مسار للتفاوض حول الغطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.

7- مصر حرصت على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجى لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن ونتطلع على اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل فى الصين، وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة فى هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدنى وقطاع خاص.

8- مصر حرصت دوما وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية فى الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة.

9- جائحة كورونا فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولى، وعززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة.

10- تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجى في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال وكذلك في خططها التنموية لحماية تلك الموارد وإيجاد المزيد من فرص العمل، وفى مسار مكمل لهذا الجهد حرصت مصر على دعم جهود القارة الإفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجى.

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