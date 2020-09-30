رئيس جامعة كفرالشيخ: السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أشاد الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان.

وأشار رئيس الجامعة، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الست الماضية في مختلف القطاعات وجميع الأصعدة حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها الدولية الرفيعة ونجحت في استعادة الاستقرار والأمن من خلال رؤية استراتيجية وتخطيط علمي مدروس وحققت إنجازات ملموسة وواضحة فى قطاعات الدولة كافة فضلا عن المبادرات المتعددة التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل.

وقال دسوقي، أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية حرص على الالتقاء بشباب المبتكرين والقائمين على البحث العلمي وعلماء مصر في الداخل والخارج مؤكدا أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم والعلم والعلماء فضلا عن تكريمهم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس المجلس، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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