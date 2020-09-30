عاجل.. السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحري

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:41 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسيْ اجتمع مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية.

وتناول الاجتماع استعراض تطوير منظومة النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

ووجه الرئيس بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيماً لموقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.

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