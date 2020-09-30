ديربي بنى سويف يلفت الأنظار في جولة مرتقبة بالقسم الثاني



المباراة تشهد اهتماما كبيرا خاصة فى ظل منافسة بنى سويف صاحب الأرض على الصعود للدورى الممتاز، والذي يرغب في عدم فقدان أي نقاط قبل مواجهة البنك الاهلى الغريم المنافس على الصعيد ، وعلى النقيض يدخل التليفونات المباراة من أجل تحسين نتائجه السلبية وفقدان العديد من النقاط بالفترة الماضية.





بني سويف



بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي، يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 41 نقطة وذلك عقب فوزه بعدد 12 مباراة، فيما تعادل فى 5 مباريات وتلقى الهزيمة بمباراتين فقط ويحتل المركز الاول بفارق نقطتين عن البنك الاهلى .



على النقيض يأتى تليفونات بنى سويف هذا الموسم بشكل مغاير خاصة فى ظل احتلاله المركز الثامن برصيد 23 نقطة وذلك بعد فوزه فى 5 مباريات فقط وتعادل فى 8 مباريات وخسر 6 مباريات .





التليفونات



وتعرض التليفونات العديد من المطبات الصعبة والتى يأتى فى مقدمتها رحيل عماد سمير عن تدريب الفريق قبل بداية الموسم، ثم تولى أحمد شعبان المنصب قبل عودة ابو العينين شحاته للإدارة الفنية للفريق، فيما شكلت الأزمة المالية عائقا امام الفريق خاصة بعد أن أثرت على رحيل العديد من الركائز الأساسية للفريق بالفترة الماضية وعقب عودة النشاط .



وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا خلال مباراة الدور الاول، فيما كان الفريقان قد تقابلا الموسم الماضى 3 مرّات حيث استطاع بنى سويف اقصاء التليفونات، من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، عقب فوزه بركلات الترجيح وفاز في مباراة الدور الاول فى ذات الاسبوع، بثنائية فيما حقق التليفونات فوزا على بنى سويف بمباراة الدور الثانى بنتيجة 2/4 .



ونجح بنى سويف فى تحقيق فوز في مباراته الماضية على فريق الفيوم، بهدف نظيف فيما خسر التليفونات بملعبه امام المنيا بنتيجة 1/3 .



ومن المتوقع أن يستمر حسن موسي فى الدفع بالاوراق الرابحة بالمباريات الأخيرة وعدم إجراء تغييرات كثيرة بصفوف الفريق بالمباراة والمتمثل فى محمود جمال فى حراسة المرمى وهارون اسماعيل ومصطفى الصفتى وحسام البدري وعبد الواحد عبد العزيز ونصر رمضان وحسام عيسى ورضا عبد العال ومحمود بكرى وكريم اشرف ومحمود عبد العاطى .





الأوراق الرابحة



كما يحتفظ بالعديد من الأوراق الرابحة مثل بلال سالم ومحمد اشرف ومصطفى بلية وعاطف محمود ومعتز محروس ومحروس محمود ومحمد السيد وكريم محفوظ ومحمد ميخا ومحمود عاطف وأحمد الامور ومحمود مكى .



فيما تتمثل الأوراق الرابحة بصفوف التليفونات، فى مصطفى حسن ومحمود مبارك وأحمد فتحى ومحمود عبده وأحمد النحاس وأحمد أبو رضا ومحمد رجب وأحمد شحاته ومحمد كارم ومصطفى كشرى وأحمد سامبا ومانجا فوادى ومروان رمضان ومؤمن محمد ومحمد صابر .



ويتبقى لبنى سويف عقب مباراة التليفونات مواجهات أمام البنك الاهلى بملعبه بالقاهرة ثم يستضيف طهطا بختام المسابقة بملعب ستاد بنى سويف .



فيما يتبقى للتليفونات مواجهتين أمام بترول اسيوط بملعب ستاد بنى سويف ويحل ضيفا على الإعلاميين بملعبه بالقاهرة بختام المسابقة .





الأجهزة الفنية



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما واسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة .



فيما يقود التليفونات جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا وعلى بدر وحمدى فاروق مدربين وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى ومصطفى جاد اخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب وأبو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد تمساح مشرفا على الكرة .



ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 41 نقطة، فيما يحتل التليفونات المركز الثامن برصيد 23 نقطة .

يستضيف ملعب استاد بنى سويف الرياضي، في الثالثة من عصر الخميس، مباراة بنى سويف وتليفونات بنى سويف في المباراة المثيرة والمرتقبة، التى تجمع بين الفريقان ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثاني.