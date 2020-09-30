نقل مباراة بلدية المحلة والغزل إلى ملعب طنطا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة بلدية المحلة وغزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل 3 أكتوبر، بالجولة 20 من منافسات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني، إلى ملعب طنطا.

وجاء هذا القرار وفقا لخطاب من وزارة الداخلية، طلبت فيه نقل المباراة من ملعب البلدية إلى ملعب طنطا.

وشهدت الجولة السابقة، خسارة البلدية من الحمام، بهدفين مقابل هدف، وفوز الغزل على أبو قير بهدف دون مقابل.

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