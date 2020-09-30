الحكومة توافق على 7 مقترحات لدعم القطاع السياحي.. تعرف عليها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:05 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
Advertisements
قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحي على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ظل دعم الحكومة للقطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات بشأن سياسات مساندة القطاع وتشجيع السياحة خلال الموسم السياحي الشتوي (من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 أبريل 2021)، وتم عرض توصيات اللجنة علي مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء 30 سبتمبر2020 والذي بدوره وافق على الآتي:

استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

إن هذه الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء تفوق بكثير الاجراءات السابقة وتعتبر دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

وأكد الدكتور خالد العناني أن هذه الاجراءات المتخذة لتشجيع ودعم القطاع السياحي ستكون مقرونة بالاحتفاظ بالعمالة وسداد مستحقاتها.

أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقته المُنتظرة

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة الا ربع

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة فايلر.. عُقدة عربية لـ"موسيماني" تُهدد حلم الأهلي الإفريقي

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
04:31 م

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

05:00 م

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

03:31 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟