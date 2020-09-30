صفقة الأهلي الكبرى.. يوسف البلايلي يصدم الأحمر ويحدد وجهته المقبلة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي السابق، مفاجئة مدوية، بعدما كشف اليوم الأربعاء، عن وجهته المفضلة بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي.

 

وقال نجم منتخب الجزائر، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "الأمر بسيط.. أتطلع للعب في مستوى عال، وأولويتي هي العودة إلى أوروبا".

 

وتابع يوسف البلايلي: " أتمنى العودة للدوري الفرنسي، إنها بطولة مميزة، وأريد رد اعتباري وإظهار قدراتي".

 

وعن سبب رحيله عن صفوف آنجيه الفرنسي في 2018 علق قائلا:"كنت أبحث عن فرصة للمشاركة أساسيا، لذا انتقلت للترجي التونسي، وسارت الأمور معي بشكل جيد".

 

وواصل: "أبذل أقصى جهد عندما أرتدي قميص المنتخب الجزائري، وتحليت بالإصرار الشديد في كأس الأمم.. نتطلع للمشاركة في المونديال المقبل، هذا هو الهدف الأكبر في مسيرتي".

 

وتعد تصريحات البلايلي صادمة للأهلي الذي يخوض مفاوضات قوية مع بلايلي، لضمه اعتبارا من الموسم الجديد.

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