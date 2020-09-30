السيسي: مصر وضعت نظمًا فعالة لصون الطبيعية ولاسيما لنهر النيل (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "إدراكا منا لذلك وضعت مصر نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة ولاسيما لنهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".



