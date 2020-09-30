السيسي: مصر وضعت نظمًا فعالة لصون الطبيعية ولاسيما لنهر النيل (فيديو)
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:02 م
شيماء حسن
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحي الحياة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "إدراكا منا لذلك وضعت مصر نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة ولاسيما لنهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".
وتابع: "ولذلك حرصت الدولة المصرية وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض النهر وطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله، بالنظر إلى كون المياه حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا