الرئيس السيسي: جائحة كورونا عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء هذا الكوكب (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة التنوع البيولوجي هذا العام تأتي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة مواجهة تبعياته الاقتصادية والاجتماعية وما يمثله من خطورة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن التدهور بالتنوع البيولوجي أوجد وتيرة متسارعة على كوكب الأرض نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية، مما بات علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية في مواجهة هذه التطورات التي تهدد دولنا.

وتابع، "هناك فروقًا بين الدول النامية والمتقدمة، تحد من قدرتنا من تحقيق الأهداف المستدامة، لاسيما الدول النامية والأقل نموًا، خاصة مع تغير المناخ وما تمثله من خطر وثيق الصلة في التنوع البيولوجي، ونحن أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة تفرض علينا العيش في تناغم معًا عبر الربط بين التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة".


واستطرد "الدولة المصرية تحرض على الحفاظ على نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على استدامة النظم الايكولوجية لحوض النهر وتعزيز التعاون العابر للحدود بين دولة، باعتباره حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة".

وأوضح، "جائحة كورونا قد فرضت قيودا وتحديات أمام نجاح العمل الدولي متعدد الأطراف إلا أنها عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مسؤولية هذا الكوكب، وهو ما يحتم تعزيز إدراكنا لحجم تلك المسئولية والخروج بنتائج واضحة تعكس الإرادة السياسية لتغيير الوضع الراهن إلى الأفضل".

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