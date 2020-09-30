"أمهات مصر": تدريس الفرنسية يحقق تكافؤ الفرص بين المدارس الحكومية والخاصة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:54 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية بداية من الصف الأول الإعدادي قرار جيد ويصب في مصلحة الطلاب.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن تدريس اللغات للطلاب هو الذي كان يميز بين المدارس الخاصة والدولية وبين المدارس الحكومية، وهو ما يعتبر تطور كبير للمدارس الحكومية ويمنح طلابها فرصة تعليم لغة أجنبية ثانية، لافته أن ذلك يحقق بشكل كبير تكافؤ الفرص.

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في إطار خطط تطوير التعليم.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التي أطلقتها الوزارة وكذلك تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.

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