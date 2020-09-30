للحفاظ على المياه.. تفاصيل تبطين الترع والمصارف في كفرالشيخ

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جاري العمل بتأهيل بترعة الجنابية الاولي اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة ري كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه،وجاري تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض،وترعة الحلافي بكوبري الزاوية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ،وجاري تأهيل ترعة المربط بهندسة ري سيدي غازي، وبدأت أعمال الحفر والارنكه على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكدًا سيتم البدء في أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.



وقال محافظ كفر الشيخ، وجار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على عدد 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس،وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس، تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 18 حالة جديدة.