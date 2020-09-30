السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لتحقيق التكامل بين اتفاقات ريو الثلاث

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أطلقت مبادرة شاملة في القطاعات النوعية المختلفة لتحقيق التكامل بين اتفاقات ريو الثلاث المعنية بالتغير المناخي التنوع البيولوجي والتصحر بين مختلف الشركات لدفع هذه المبادرة إلى الأمام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تعمل ضمن مبادئ هذه المبادرة على دمج التنوع البيولوجي في المحميات البيئية على سبيل المثال وكذلك في خططها التنموية.