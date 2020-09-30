الأردن تعلن تخفيض أسعار البنزين والمشتقات النفطية فى أكتوبر





قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الأربعاء تخفيض أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أكتوبر المقبل.





وبحسب القرار، جرى تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات ليصبح 670 فلسا للتر بدلاً من 675 فلسا للتر، البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 885 فلسا للتر بدلا من 890 فلسا للتر.





كما قررت خفض سعر الديزل والكاز بمقدار 20 فلسا للتر ليصبح 460 فلسا للتر بدلا من 480 فلسا للتر.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من الأول إلى 31أكتوبر المقبل.





وعرض الاجتماع للأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أغسطس الماضي.





يشار إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 8ر44 دولار للبرميل لشهر أغسطس الماضي إلى 8ر40 دولار للبرميل في شهر سبتمبر كما جرت العادة.





وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.