أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "والله واتفارقنا"

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روجت المطربة أصالة لأغنيتها الجديدة " ولا واتفارقنا" ضمن البوم " لا تستسلم" ، حيث شاركت كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



والله واتفارقنا صار اللي ما كان ولا مر في الحسبان ..مكتوب وجا وقته.



وتابعت : يمكنكم مشاهدة كليب "والله واتفارقنا كامل علي اليوتيوب.



والله واتفارقنا كلمات العالية (شموخ العقلا) ، الحان ياسر بو علي ، توزيع طارق مدكور ، إخراج أمين درّة.



وطرحت أصالة أول أمس كليب "ولا أتفارقنا" ، وتصدر كليب الكليب تريند "يوتيوب" وحقق 463،559 ألف مشاهدة، وظهر الفنان اللبناني نيقولا معوض كموديل في الكليب.



البوم "لا تستلم "، ويضم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".

