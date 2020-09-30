السيسي: علينا التحرك بأكثر فاعلية في مواجهة التطورات التي تهدد دولنا

Advertisements

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرًا إلى أن هذه القمة تأتي في ظل ظرف استثنائي راهن متمثل في انتشار فيروس كورونا.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء: نحن أمام اختبار حقيقي مع الطبيعة للعيش في تناغم معها بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف: "علينا التحرك بشكل أكثر تنسيقا وفاعلية في مواجهة التطورات التي تهدد دولنا"، مؤكدًا على حرص مصر على دعم جهود أفريقيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

