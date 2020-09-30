"صحة دبي" تتوسع في فحوصات كورونا بـ 3 مراكز جديدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة الصحة بدبي إضافة ثلاثة مراكز جديدة إلى مراكز فحوصات كورونا "كوفيد-19" وذلك بعد افتتاح مراكز مجالس الراشدية وميناء الحمرية وميناء "جميرا "1 ليكون هناك خمسة مراكز متخصصة في فحوصات "كورونا"من بينها اثنان في النادي الأهلي ونادي النصر إلى جانب مراكزها الأخرى المتوفرة في مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية. 

 

وأوضحت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي أن المراكز الثلاثة الجديدة بدأت بالفعل عملها اعتبارا من أمس وأنه بإمكان أفراد المجتمع التوجه إليها لإجراء فحوصات "PCR" بعد إجراء التسجيل اللازم وتحديد موعد الفحص من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم المجاني 800342 .

 

وذكرت أن المراكز الجديدة تم تجهيزها في وقت قياسي وفق أعلى الإشتراطات وأفضل البروتوكولات العالمية وتعمل طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء بطاقة استيعابية تصل إلى 550 فحصا يوميا لكل مركز.


 
 

وقالت الخاجة إن التوسع في نطاق الفحوصات المخبرية لــ كوفيد-19 يأتي حرصا من الهيئة على الوصول بهذه الخدمة المهمة إلى الأفراد في كل مكان في دبي إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص على الجميع خاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة لافتة إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على مكافحة الجائحة العالمية والحد من مخاطرها وتوفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع عبر الخطوات الوقائية الاستباقية التي تنفذها و التي تشمل عمليات التوسع في الفحوصات المخبرية لفيروس "كورونا".


 
 

يذكر أن هيئة الصحة بدبي تمكنت من رفع الطاقة الإستيعابية للفحوصات في بداية "كوفيد-19"من أعداد بسيطة محدودة لتصل قدرة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دبي الآن إلى أكثر من 78 ألف فحص في اليوم وهو ما يعد من المؤشرات المهمة لقياس كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض التي تمتلكها دبي.

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