ارتفاع معظم البورصات الخليجية بنهاية التعاملات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
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ارتفعت معظم البورصات الخليجية اليوم ، وتصدرت دبي المكاسب بفضل الأداء القوي لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.


وتقدم المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة، حيث صعد سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 6.8 بالمئة وشركة التعدين العربية السعودية 2.6 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر جاءت محدودة بفعل خسائر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي نزل سهمها 0.8 بالمئة.

وأوردت رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن من المستبعد أن تتقدم روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية بسبب تدني أسعار النفط والطلب الضعيف.

وارتفع المؤشر العام لأسهم دبي 0.9 بالمئة، إذ قفز سهم الإمارات دبي الوطني 3.4 بالمئة وصعد سهم أرامكس للوجستيات 1.9 بالمئة.

وقالت سوق دبي المالي إنها تعتزم إطلاق منصة لمشتقات الأسهم في إطار إستراتيجية تنويع. تشمل العقود الإمارات دبي الوطني وآخرين.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.5 بالمئة، مدعوما بزيادة 0.5 بالمئة في بنك أبوظبي الأول و0.7 بالمئة في سهم اتصالات.

وأصدر أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، سندات لأجل ست سنوات لتعزيز رأس المال الأساسي حجمها 750 مليون دولار.

وصعد سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع اثنين بالمئة بعد الموافقة على توزيعات نقدية مرحلية 10.285 فلس للسهم عن الأشهر الستة الأولى من 2020.

وظلت الكويت مغلقة بسبب حالة الحداد العام عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما أمس الثلاثاء.

وفي الجلسة السابقة، تعرضت الأسهم الكويتية لضربات عنيفة، ليتراجع مؤشر السوق الأول 2.2 بالمئة، في أكبر خسارة يومية له منذ أبريل .

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