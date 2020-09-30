الزراعة: ضبط 73 طن كبدة مستوردة منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية تمكنت اليوم من ضبط عدد 5220 كرتونة كبدة مجمدة مستوردة باجمالى وزن 73 طن و80 كيلو.

وأكد رئيس الهيئة علي اختلاف تواريخ الصلاحية المدونة على الكرتونة من الخارج بما هو مدون على أكياس الكبدة من الداخل والتاريخين منتهيا الصلاحية مع وجود تغير ظاهريا فى لون الكبدة.

وقد تم التحفظ على الكميه وتحرير محضر بالمضبوطات والعرض على النيابة المختصة تم الضبط بدائرة قسم العامرية ثان.

وفي سياق متصل أضاف محمود أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي من بداية شهر سبتمبر حتى أمس على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 86 طن و365 كيلو منها 60 طن و918 كيلو غير صالح للاستهلاك الأدمي و25 طن و447 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 796 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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