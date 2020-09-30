البورصة الأمريكية تقلص من خسائرها الشهرية بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال التحفيز لكنها تتجه لأسوأ أداء شهري منذ مارس الماضي.









أبدى وزير الخزانة ستيفن منوشين نبرة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بعد استمرار الجمود بشأن حزمة التحفيز لأسابيع.





وجاء أداء الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والتي شهدت انتقادات واتهامات متبادلة.





وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري، فيما تم تعديل وتيرة انكماش اقتصاد الولايات المتحدة إلى 31.4 بالمائة في الربع الثاني.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 160 نقطة تقريبا إلى 27611 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3349 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11116 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 94.04.