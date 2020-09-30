محافظ القاهرة يعلن السماح بعودة البناء لمن لديه رخصة 4 أدوار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اجتماعه مع رؤساء الأحياء تضمن مناقشة موقف التموين والاحتياطي الاستراتيجي للمحافظة ومراقبة الأسواق.

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ قرارات لتطوير المناطق العشوائية، وحصلنا على موافقة لإنشاء مناطق خدمية لمشروع معا 1و2 كبديل للمناطق العشوائية، والذي أوشك على الانتهاء.

وتابع محافظ القاهرة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بتذليل العقبات أمام المواطنين، وسيتم السماح بإعادة البناء وتشطيب الاعمال التي بدأت، والسماح لمن لديه رخصه بالبناء أربعة أدوار تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسئولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرا لمجهوداتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة حيث يوجد بالعاصمة أكثر من ٧ مليون ناخب موزعين على ٦٥٢ مركز انتخابي و١٦٥٩ لجنة فرعية، مؤكدا على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين وعلى مسافة واحدة من الجميع.

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