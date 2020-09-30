محمد علي رزق يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "خيط حرير"

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غازل الفنان محمد علي رزق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد علي بالصورة برفقة نيقولا معوض وآخرين من كواليس مسلسل " خيط حرير" ، وعلق علي الصورة قائلاً:" قريباً خيط حرير".



مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار.

