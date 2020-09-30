محمد علي رزق يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "خيط حرير"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
غازل الفنان محمد علي رزق جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد علي بالصورة برفقة نيقولا معوض وآخرين من كواليس مسلسل " خيط حرير" ، وعلق علي الصورة قائلاً:" قريباً خيط حرير".

مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار.

أخبار تهمك

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين

منذ ساعة و 22 دقيقة

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا رسميًا حول موقفه من ملف نادي القرن

منذ 36 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:31 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟