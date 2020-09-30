"تحد جديد" .. موسيماني يودع صن داونز بطريقته الخاصة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:01 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوي إفريقي والمنتظر للنادي الأهلي على نشر صورة له والتي يشير فيها إلى سفره لمصر استعدادًا لخوض تحد جديد.


ويعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة تعاقده مع موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين خلفًا للسويسري رينيه فايلر.


ويرحل فايلر عن الأهلي بشكل نهائي عقب مباراة الترسانة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.


ونشر موسيماني صورة له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" وكتب :"تحد جديد" حيث وضع علم مصر في الصورة في إشارة منه لسفره إلى مصر.

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