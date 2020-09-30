رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين لانتخابات النواب بالبحر الأحمر

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قررت محكمة القضاء الاداري بمحافظة البحر الأحمر رفض جميع الطعون المقدمة لها من المرشحين المستبعدين من لجنة فرز تلقي طلباات الترشح لمجلس النواب بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية عن الدائرتين الاولي والثانية.



جدير بالذكر كان ثلاثة مرشحين من الدائرتين الاولي والثانية قد تم استبعادهم من كشوف المرشحين وقاموا بالطعن على قرار استبعادهم بمحكمة القضاء الاداري بقنا ورفضت المحكمة طعونهم وبينهم مرشح من دائرة الغردقة وراس غارب ومرشحين من دائرة سفاجا والقصير.



