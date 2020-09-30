بضحكة عفوية.. محمد رشاد لجمهوره: "حافظوا علي الإبتسامة"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل المطرب محمد رشاد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رشاد بالصورة بضحكة عفوية ، ووجه رسالة لجمهوره ومحبيه وكتب : حافظوا علي الإبتسامة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل

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