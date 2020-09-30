الزمالك يصدر بيانًا رسميًا حول موقفه من ملف نادي القرن

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن.


وشدد مجلس إدارة النادي على أنه لم و لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن.


ويؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي و أن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر.


ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية.


هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم  الزملكاوي معتز الشامي  والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافه  المستندات و الإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين  لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن.


وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف والذي فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادي منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب.


واختتم المجلس بيانه متوجها برسالة لجماهير النادي بوضع ثقته في مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي لم و لن يتوان عن إعادة حقوق النادي و الدفاع عنه في كل القضايا.

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