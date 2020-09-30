افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
الفجر
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افتتحت وزارة الداخلية نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، فيما بدأت الشرطة ممارسة مهام عملها منها.

افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)

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