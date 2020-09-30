أخبار مصر أخبار مصر افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور) الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:40 م الفجر Advertisements Advertisements افتتحت وزارة الداخلية نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، فيما بدأت الشرطة ممارسة مهام عملها منها. أخبار تهمك الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي منذ ساعتين و 37 دقيقة "طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر منذ حوالي 3 ساعات صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي منذ حوالي 6 ساعات موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي منذ حوالي 3 ساعات تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي منذ نصف ساعة عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين منذ حوالي 5 ساعات تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي منذ ساعتين و 38 دقيقة قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين منذ ساعة و 6 دقيقة بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر منذ ساعة كومان يطرد نجم برشلونة منذ ساعتين و 17 دقيقة كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة منذ ساعة و نصف رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة منذ حوالي 4 ساعات خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي منذ ساعة و 23 دقيقة ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده منذ أقل من ساعتين أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني منذ حوالي 3 ساعات