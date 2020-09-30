يونيون برلين ييتعاقد مع المهاجم جويل بوهيانبالو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:36 م
المهاجم جويل بوهيانبالو
المهاجم جويل بوهيانبالو
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تعاقد نادي يونيون برلين الألماني اليوم الأربعاء مع المهاجم جويل بوهيانبالو على سبيل الإعارة لموسم واحد من صفوف باير ليفركوزن، مع إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي في ختام الموسم الجاري.

ويلعب بوهيانبالو في الدوري الألماني منذ عام 2014 مع أندية ليفركوزن وفورتونا دوسلدورف وهامبورج وسجل 34 هدفا خلال 111 مباراة بالبوندسليجا ودوري الدرجة الثانية.

وقال المهاجم الفنلندي " بعد ستة أشهر في هامبورج كان من المهم بالنسبة لي الحصول على فرصة لإثبات نفسي في أعلى المستويات وأن أعزز من أدائي".

من جانبه قال اوليفر رونيرت مدير الكرة في يونيون برلين "جويل لاعب يتميز دائما بالخطورة أمام المرمى لذا سعداء بانضمامه إلى فريقنا".

وأضاف "إنه يتوافق تماما مع متطلباتنا، إنه قوي جسديا وأثبت من قبل قدرته على تسجيل الأهداف".

ويمكن أن يكون ظهور بوهيانبالو الأول مع يونيون برلين خلال المباراة أمام ماينز بعد غد الجمعة بالبوندسليجا.

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