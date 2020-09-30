محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من إدارات الديوان العام، للوقوف على سير العمل والآداء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال حديثة مع الموظفين على بذل المزيد من الجهد، والتفانى فى آداء العمل، موجهًا مدير الشئون الإدارية، بتكثيف أعمال النظافة لتوفير الاجواء المناسبة لآداء الموظفين مهامهم داخل الإدارات على الوجه الأمثل.
محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل
محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل
محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل
محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل

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