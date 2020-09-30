محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل

محافظ الفيوم يتفقد إدارات الديوان العام للوقوف على سير العمل
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:38 م
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من إدارات الديوان العام، للوقوف على سير العمل والآداء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ خلال حديثة مع الموظفين على بذل المزيد من الجهد، والتفانى فى آداء العمل، موجهًا مدير الشئون الإدارية، بتكثيف أعمال النظافة لتوفير الاجواء المناسبة لآداء الموظفين مهامهم داخل الإدارات على الوجه الأمثل.
وشدد المحافظ خلال حديثة مع الموظفين على بذل المزيد من الجهد، والتفانى فى آداء العمل، موجهًا مدير الشئون الإدارية، بتكثيف أعمال النظافة لتوفير الاجواء المناسبة لآداء الموظفين مهامهم داخل الإدارات على الوجه الأمثل.