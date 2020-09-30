قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الاعلى، الجمعية العمومية للمحكمة بحضور عدد كبير من القضاة والمستشار محمد رمزي المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا للنيابة العامة.

وافقت الجمعية على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وتحديد جلسات نظر التظلمات.

كما وافقت على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخري أو النيابة العامة أو رئاسة المحاكم الابتدائية والموافقه على الاعارة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.

من جانبه وجه المستشار عبده الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من تعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بالإسراع في الميكنة في جميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك للتسهيل على المحامين وجموع المتقاضين للحصول على كافة الخدمات التى تقدمها المحاكم في الشأن القضائي.

وأشار إلى أنه في هذا المجال تم إصدار توجيهات باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة سميت إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكي تواكب هذه التوجيهات وصولًا لذلك التطوير المطلوب.

حضر الجمعية العمومية اعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين ابراهيم الصياد رئيس المكتب الفني واحمد شوقي غزالة وحازم كمال وحسام الطماوي ومحمد صبحي خليفه سكرتير عام نادي القضاة واشرف عيسي ودكتور طارق ابو زيد وكيل نادي القضاة ود محمود عبد الفتاح وجيهان البطوطي عضوٍ المكتب الفني لتكون اول قاضية تشغل هذا المنصب وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسبها.
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف
قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر

منذ ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ أقل من ساعتين

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

02:16 م

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟