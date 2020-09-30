قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

Advertisements

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الاعلى، الجمعية العمومية للمحكمة بحضور عدد كبير من القضاة والمستشار محمد رمزي المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا للنيابة العامة.



وافقت الجمعية على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وتحديد جلسات نظر التظلمات.



كما وافقت على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخري أو النيابة العامة أو رئاسة المحاكم الابتدائية والموافقه على الاعارة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.



من جانبه وجه المستشار عبده الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من تعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بالإسراع في الميكنة في جميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك للتسهيل على المحامين وجموع المتقاضين للحصول على كافة الخدمات التى تقدمها المحاكم في الشأن القضائي.



وأشار إلى أنه في هذا المجال تم إصدار توجيهات باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة سميت إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكي تواكب هذه التوجيهات وصولًا لذلك التطوير المطلوب.



حضر الجمعية العمومية اعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين ابراهيم الصياد رئيس المكتب الفني واحمد شوقي غزالة وحازم كمال وحسام الطماوي ومحمد صبحي خليفه سكرتير عام نادي القضاة واشرف عيسي ودكتور طارق ابو زيد وكيل نادي القضاة ود محمود عبد الفتاح وجيهان البطوطي عضوٍ المكتب الفني لتكون اول قاضية تشغل هذا المنصب وهو ما يعد خطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسبها.