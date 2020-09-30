قبل طرحها رسميًا.. جمهور تامر حسني يحفظ كلمات أغنية "مبطلناش إحساس"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
ليس طبيعيا أن يحفظ جمهور كلمات أغنية قبل طرحها كاملة ورسميًا، ولكن جمهور النجم تامر حسني كسر هذه القاعدة عندما تغنى بكلمات أغنيته الجديدة "مبطلناش احساس" كما اتضح من الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الجمهور حفظ كلماتها وأحب الأغنية جدًا على الرغم من عدم طرحها كاملة.

وينشر"الفجر الفني" فيديو لجمهور النجم من أحد المطاعم وهم يرددون كلمات الأغنية مع تامر حسني في أجواء من السعادة والفرح.

وعلم"الفجر الفني" سبب حضور تامر حسني، بأحد المطاعم وهو حضور عيد ميلاد أحد أصدقائه المقربين، وأثناء الاحتفال ذهب إلى تامر مجموعة من الشباب طلبوا منه أن يذهب معه في مطعم أخر بجانب المطعم الذي يتواجد به للاحتفال بعيد ميلاد صديقهم الذي يصادف نفس يوم عيد ميلاد صديق تامر، فوافق تامر على الفور وذهب معهم وغنى للشاب أغاني عدة مثل "اختراع"، "مبطلناش احساس"، و"حلو المكان".

وتفاجئ حسني، بترديد جميع الحاضرين كلمات أغنية "مبطلناش احساس"" حيث أعربوا له عن حبهم الشديد للأغنية وانتظارهم طرحها رسميًا بفارغ الصبر.

أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الفترة القيلية المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلن أهم صفقة مطلوبة لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن المعتمرين

منذ ساعة و 22 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا رسميًا حول موقفه من ملف نادي القرن

منذ 36 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:31 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

01:24 م

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

02:38 م

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

10:37 ص

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟