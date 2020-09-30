الخميس.. سمير صبري ضيف إنچي علي في "أسرار النجوم"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل الفنان القدير سمير صبري الخميس المقبل ضيف الإعلامية إنچي علي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"الساعة العاشرة مساءً.

ونشرت إنچي علي صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ، وكتبت : هو رائد من رواد الإداعة وإعلامي تليفزيوني كان لنادية الدولي بصمة لم يحققها غيره ، هو مطرب له استايله الخاص ونجم سينمائي له بصمته المميزة ومنتج صاحب تجارب استثنائية ، لديه شغف وحب للمهنة لا مثيل له ومش بيحب يبقي شبه حد ونجح في ده بجدارة.

وتابعت : حقيقي سعيدة ومبسوطة وعندي يقين أن هذا النجم لا يكفيه حلقة واحدة ولكن يستحق الكثير من الحلقات التي ستكشف الكثسر والكثير من الأسرار ، ولكن هنحاول نطلع البي نقدر عليه.. الأستاذ وحبيبي سمير صبري.

وشارك سمير صبري في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.

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