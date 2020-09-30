تطورات جديدة بشأن تجديد عقد وليد آزارو مع الأهلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تطورات ملف تجديد عقد المهاجم المغربي وليد آزارو لاعب الأهلي.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتفاق السعودي بدأ بعرض 400 ألف دولار، ثم رفع العرض إلى 600 ألف دولار لشراء المدة المتبقية من عقد وليد آزارو".





وأضاف: "الأهلي يريد التجديد لآزارو لمدة موسمين مع الموسم المتبقي له بعد رحيل فايلر، ليبقي 3 مواسم ، وسيتم رفع عقده السنوي من 700 ألف دولار إلى مليون دولار".





وواصل:" وليد آزارو رحب بالبقاء بعد رحيل رينيه فايلر، بعد لقاء الترسانة اليوم في بطولة كاس مصر".



