جامعة المنيا: لا زيادة بالمصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية

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قرر مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بالعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك وفقًا لآخر قيمة أقرتها الجامعة بالعام السابق سواء للمصروفات الدراسية، أو لمصروفات الإقامة بالمدن الجامعية التي ستقتصر الإقامة بها على فردين بالغرفة الواحدة وتوزيع الوجبات مغلفة بمقار الغرف دوريًا، ويأتي ذلك حرصًا من إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع والرعاية للطلاب.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي ناقش الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد في السابع عشر من أكتوبر القادم، وذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومديري الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

