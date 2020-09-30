رئيس جامعة بني سويف يشكر "السابق": أستحدث كليات هي الأولى محليًا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الشكر للدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة السابق علي مجهوداته الرائدة في إنشاء واستحداث كليات لأول مرة علي المستوي المحلي والعربي حيث أصبحت جامعة بني سويف نموذجا رائدا ومتفردا يحتذي به في الجامعات المصرية الاخري. جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة بجلسته رقم 188 والمنعقدة بتاريخ 3092020 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور منصور حسن، عن وضع خطة وجدول عمل منظم لتفقد كليات الجامعة للوقوف علي الاستعدادات التي قامت بها كل كلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الهدف من التفقد هو متابعة كل ما يخص العملية التعليمية من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية.

وأضاف الدكتور منصور أنه من المقرر تفقد كليتي علوم الارض، والعلوم يوم الأحد، وكليتي السياسة والاقتصاد، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة يوم الإثنين، وكليات الصيدلة والتربية والسياحة والفنادق يوم الثلاثاء، وكليات الهندسة والألسن والخدمة الاجتماعية التنموية يوم الأربعاء وذلك لمتابعة الاداء الوظيفي للكيان الإداري ومقابلة أعضاء هيئة التدريس للاستماع لمقترحاتهم وتصوراتهم لتطوير منظومة العملية التعليمية.

كما شدد الدكتور منصور خلال الجلسة علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة الجميع واستمرار الجامعة في تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت. ومراعاة عوامل السلامة والصحة المهنية والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول الى حرم الجامعة.

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