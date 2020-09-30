مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.18% بختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8299.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.37% رابحاً 460.47 نقطة ليغلق عند مستوى 14114.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 542.7 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.76%، تلاه قطاع التأمين نسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.09%.