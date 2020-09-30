مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.18% بختام التعاملات
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:21 م
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8299.08 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.37% رابحاً 460.47 نقطة ليغلق عند مستوى 14114.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 542.7 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.
وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.76%، تلاه قطاع التأمين نسبة 1.89%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.09%.
وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "المعذر ريت" بنسبة 9.96%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.95%، فيما تراجع 57 سهماً على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 7.25%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.05%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 437.3 مليون ريال سعودي.