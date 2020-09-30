"تعليم المنيا" تعلن دخول مدرسة لغات جديدة خلال العام الدراسي المقبل

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أعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن دخول مدرسة جديدة كمدرسة رسمية للغات خلال العام الدراسي المقبل لتصبح المدرسة رقم 11التي تنضم الى مجموع المدارس الرسمية للغات بمحافظة المنيا.



وأوضح عزب أن عدد فصول المدرسة الجديدة يصل إلى 42 فصل دراسي، والتي تدخل الخدمة تنفيذا لبرنامج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على موافقة اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وهيئة الابنية التعليمية على بدء تشغيل مدرسة ابنى بيتك المرحلة الثالثة كمدرسة رسمية للغات للعام الدراسى 2020 2021.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إلى أن العمل في قطاع التعليم، يجري طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، خلال الـ 15 عاما المقبلة والانطلاق نحو البناء والتنمية، ومواجهة التحديات وتنفيذًا لبرنامج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في التوسع الأفقي، بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعي.

