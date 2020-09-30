افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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افتتحت مديرية أمن الجيزة، نقطة شرطة "جزيرة الوراق الجديدة"، في إطار الجهود المبذولة لإستعادة الأمن علي الجزيرة وتوفير الأمن لمواطنيها.

ولاقى افتتاح نقطة الشرطة استقبالا من أهالي الجزيرة مطالبين بالإهتمام بأمورهم واستعادة الامن في شوارع الجزيرة بأكملها.

الداخلية تطلق المرحلة ال١٤ من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية 

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 1792020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة
افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة

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