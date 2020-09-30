مؤشر سوق البحرين يصعد 0.26% بختام التعاملات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:13 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.26% رابحاً 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 658.2 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.16% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%.
 

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