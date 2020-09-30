مؤشر سوق البحرين يصعد 0.26% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحاً 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 658.2 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.16% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.53% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%.