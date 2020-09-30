تسرب صور هاتف Pixel 5 قبل ساعات من الكشف الرسمي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
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من المقرر أن تعقد شركة جوجل - Google حدثًا خاصًا بالأجهزة في وقت لاحق اليوم، حيث ستكشف الشركة رسميًا عن هاتف Pixel 5 الجديد، بالإضافة إلى 5G من Pixel 4a، وقبل بضع ساعات فقط من الكشف عن الرسمي، كشف المُسرب Jon Prosser على حسابة على موقع تويتر، عن صور حية للجهاز، وعرض تصميمه بالكامل.

تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على موقع تويتر - Twitter كلاً من الجزء الأمامي والخلفي للجهاز ، مع شاشة بها حواف صغيرة وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية. يشاع أن هذه الشاشة عبارة عن لوحة OLED بحجم 6 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة 2340 × 1080.

وفي الوقت نفسه ، يعرض الجزء الخلفي من الجهاز وحدة الكاميرا المربعة مع مستشعرين وفلاش LED وميكروفون. كما يشتمل الجزء الخلفي من الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع. يبدو أن الجسم نفسه محكم ، ويمكنك أيضًا رؤية زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب ، وهذا الأخير له لون مختلف عن الهاتف نفسه.

قبل هذا التسريب ، تم بالفعل الكشف عن معظم مواصفات الهاتف ، بما في ذلك مجموعة شرائح Snapdragon 765G و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة. يقال إن الكاميرات الخلفية هي مستشعر رئيسي بدقة 12.2 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل.

تم تعيين Google أيضًا للإعلان عن Pixel 4a 5G اليوم ، والمواصفات المشاع عن ذلك متشابهة في بعض النواحي ، على الرغم من أن الشاشة أكبر ، حيث يبلغ 6.2 بوصة ، كما أنها تفتقر إلى معدل تحديث 90 هرتز من Pixel 5. كما أنها تأتي مع 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي وبطارية أصغر تبلغ 3800 مللي أمبير في الساعة. تم التأكيد رسميًا على أن تكلفة هاتف Pixel 4a 5G تكلف 499 دولارًا ، بينما ترددت شائعات عن أن هاتف Pixel 5 سيتكلف 699 دولارًا ، على الرغم من أن ذلك لم يتم تأكيده بعد.

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