نيكول سابا: الأمل بيصبر الإنسان وبيخليه ينطر بكرا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "سابا" فى الصورة بوردة وعلقت قائلة:" الأمل هو السلاح الوحيد يلّي بصبّر الانسان وبيخلّيه ينطر بكرا..على امل."

في سياق منفصل، تشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.

وكانت أخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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