رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن ضم دياز مدافع بنفيكا

أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس الإنجليزي عن التعاقد مع المدافع البرتغالي روبن دياز من بنفيكا، وانتقل أوتامندي إلى النادي البرتغالي كصفقةتبادلية.









وأضاف سيتي في بيان أن البرتغالي الدولي دياز (23 عاماً) وقع عقدا لستة أعوام مع النادي، دون ذكر قيمة الصفقة.









وكان بنفيكا قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن دياز انتقل إلى سيتي مقابل 68 مليون يورو (79.83 مليون دولار) بالإضافة إلى 3.6 مليون في صورة إضافات متغيرة.









وسيدفع بنفيكا 15 مليون يورو مقابل ضم أوتامندي.









وشارك دياز (23 عاماً) في 137 مباراة خلال أربع سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019.

وخاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.









وسيكون دياز خامس لاعب يضمه سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو وفيران توريس ونيثن آكي وسكوت كارسون.









وفاز أوتامندي (32 عاماً) بالدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وسيرحل بعد خمسة مواسم قضاها في النادي.



