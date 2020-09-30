نوران أبو طالب في أمسية فنية بأوبرا الاسكندرية

Advertisements

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر حفلا فنيا للمطربة نوران ابو طالب، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد الموافق١١من أكتوبر علي مسرح دار أوبرا الاسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال الثراث والأغاني المعاصرة الي جانب من بعض اعمالها الخاصة منها "البحر بيضحك ليه..كي يضيك بيك الدهر..ما حدا بيعبي مطرحك ابعد مكان..الحلوة دي..في الليل..طير الوروار.. فوازير في هويد الليل ممكن..بحبك ما بعرف.. روح خبر يا نجمة..انا بعشق البحر..كيفك انت.. شبابيك.. يا غالي.. حبايبنا حوالينا..اهه ده اللي صار".



يذكر ان نوران ابو طالب اطلعت على انواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.